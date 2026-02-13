Pisa-Milan, nessuna sorpresa sul capitano. Gabbia il vice

Pisa-Milan, nessuna sorpresa sul capitano. Gabbia il viceMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:20News
di Manuel Del Vecchio

Nessuna sorpresa, il capitano del Milan per la sfida contro il Pisa è Mike Maignan. Il vice, con Leao che comincia dalla panchina, è Matteo Gabbia.

LE FORMAZIONI

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni, Stojilković; Moreo. A disp.: Guizzo, Luppichini; Calabresi, Coppola; Akisanmiro, Cuadrado, Højholt, Iling-Junior, Léris, Piccinini; Durosinmi, Lorran, Meister, Stengs. All.: Hiljemark.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disp.: Pittarella, Terracciano; De Winter, Estupiñan, Odogu; Jashari, Pulisic, Ricci; Füllkrug, Leão. All.: Allegri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.