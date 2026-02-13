VIDEO MN - Pullman del Milan arrivato allo stadio del Pisa

VIDEO MN - Pullman del Milan arrivato allo stadio del Pisa
Oggi alle 19:26News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato in questi istanti il pullman del Milan alla Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani di Pisa, dove stasera i rossoneri affronteranno la squadra di Hiljemark a partire dalle ore 20:45.

Allegri ritrova Pulisic che va in panchina, mentre Saelemaekers è ancora out.