Athekame ancora titolare: "Sono contento e concentrato"
MilanNews.it
Zachary Athekame, oggi titolare, ha parlato a DAZN nel pre partita di Pisa-Milan.
All’andata hai segnato il tuo primo e unico gol al Milan, ci hai pensato?
“Sì sì, è stata una grossa emozione”.
Cerchi altri gol?
“Ci spero, ma la cosa più importante per me è vincere”.
Com’è vivere questo momento?
“Sono contento, concentrato. Spero di fare una buona partita insieme alla squadra”.
Cosa ti chiede il mister?
“È una partita difficile ma penso che la squadra sia pronta”
