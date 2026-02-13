Pisa-Milan: squadra arbitrale e dove vedere la partita

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:50News
di Manuel Del Vecchio

PISA-MILAN, LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: IMPERIALE – PASSERI
IV uomo: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA

DOVE VEDERE PISA-MILAN
Data: venerdì 13 febbraio 2026
Ora: 20.45
Stadio: Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it