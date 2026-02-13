Milan, Bucchioni è sicuro: "Rossoneri in ballo per lo scudetto, non hanno impegni settimanali come le altre"
MilanNews.it
Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto così nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sul Milan e su Massimiliano Allegri:
"Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E' il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: FABBRI
Assistenti: IMPERIALE – PASSERI
IV uomo: PICCININI
VAR: AURELIANO
AVAR: SERRA
Pubblicità
News
Italia U18, i convocati per la doppia amichevole contro l'Ucraina: c'è anche il portiere rossonero Longoni
Milan, Bucchioni è sicuro: "Rossoneri in ballo per lo scudetto, non hanno impegni settimanali come le altre"
MN - Passerini sulla corsa scudetto: "Il Milan deve fare di tutto per giocarsela, anche perché un finale di stagione senza obiettivi è peggio"
Le maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...di Luca Serafini
Le più lette
1 Letizia duro: "Dove arriva il Milan saltano le regole e i milanisti diventano i polli da spennare con biglietti a prezzi folli"
3 Brambati sul futuro di Vlahovic: "Se vuole andare via e c'è qualche squadra all'estero, il procuratore agirà per questo"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Passerini (CorSera): "Scudetto? Il Milan deve fare di tutto per giocarsela fino alla fine"
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com