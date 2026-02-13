Milan, Bucchioni è sicuro: "Rossoneri in ballo per lo scudetto, non hanno impegni settimanali come le altre"

Il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni è intervenuto così nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito un estratto delle sue considerazioni sul Milan e su Massimiliano Allegri:

"Deve fare filotto. C'è in ballo lo Scudetto. Se vuoi lottare fino alla fine devi vincere, anche perché non hai impegni settimanali. E stai recuperando dei giocatori importanti. E' il mantra di Allegri, gli Scudetti si vincono a marzo e il Milan ci sta arrivando nelle migliori condizioni. Non puoi più lasciare nulla per strada ora, soprattutto con le piccole".

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: IMPERIALE – PASSERI

IV uomo: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: SERRA