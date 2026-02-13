Italia U18, i convocati per la doppia amichevole contro l'Ucraina: c'è anche il portiere rossonero Longoni
In vista della doppia amichevole contro l'Ucraina, Massimiliano Favo, ct dell'Italia Under 18, ha annunciato la lista dei convocati. Eccoli riportati dal sito della FIGC: "Archiviata la sconfitta di misura (1-0) contro la Spagna a Las Rozas del mese scorso, la Nazionale Under 18, medaglia di bronzo all’ultimo Mondiale di categoria andato in scena in Qatar lo scorso novembre, è pronta a tornare in campo per un doppio test amichevole contro i pari età dell’Ucraina, in programma martedì 17 (ore 14.30, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 19 febbraio (ore 11) al Riano Athletic Center di Riano, in provincia di Roma.
Il tecnico Massimiliano Favo ha convocato per l’occasione 28 calciatori, tutti nati nel 2008, fatta eccezione per due calciatori classe 2009: il difensore della Sampdoria Karim Diop e l’attaccante della Juventus Destiny Onoguekhan Elimoghale. Gli Azzurrini si raduneranno nella serata di domenica a Riano.
L’ELENCO DEI CONVOCATI
Portieri: Renato Widmer D’Autilia (Basilea), Alessandro Longoni (Milan);
Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Tommaso Casadei (Cesena), Cristian Costabile (Sassuolo), Karim Diop (Sampdoria), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean-Tryfose Mambuku (Stade de Reims), David Marini (Cesena), Davide Pavesi (Cremonese), Alessandro Perrotti (Fiorentina);
Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Alessio Baralla (Como), Christian Dottori (Perugia), Mattia Esposito (Sorrento), Giuseppe Forte (Roma), Luca Lo Monaco (Bologna), Valerio Maccaroni (Roma), Edoardo Mariani (Vis Pesaro), Antonio Pirrò (Fiorentina), Vincenzo Prisco (Napoli), Marco Tiozzo Pagio (Juventus);
Attaccanti: Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Gabriele Falasca (Torino), Christian Fogliaro (Monza), Lorenzo Paratici (Roma), Francesco Reita (Monza).
Staff – Tecnico: Massimiliano Favo; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Coordinatore dell’area portieri: Gaetano Petrelli; Assistente allenatore: Davide Cei; Preparatore dei portieri: Davide Quironi; Preparatore altetico: Adalberto Zamuner; Match analyst: Andrea Loiacono; Medici: Sofia Calaciura Clarich e Alessandro Carducci; Fisioterapista: Giorgio Giannini; Segretario: Massimo Petracchini".
