Nkunku torna a brillare: è il miglior avvio dal Lipsia 2022/23
In vista di Pisa-Milan di stasera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche. Positivi i numeri di Nkunku in questo ultimo periodo:
"Tra Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri primo incontro ufficiale. Massimiliano Allegri ex di giornata: da calciatore ha debuttato in Serie A l’11 giugno 1989 con la maglia del Pisa proprio contro il Milan (0-2, doppietta di Van Basten). Entrò in campo al posto di Martini, al minuto 88. Ruben Loftus-Cheek a segno contro il Bologna: 2° gol in campionato per il centrocampista inglese, non andava in rete dalla 2° giornata (Lecce-Milan 0-2, 29/08/2025).
Christopher Nkunku a segno contro il Bologna: 5° gol in campionato per l’attaccante francese. Non realizzava almeno 5 reti in un singolo campionato dalla stagione 2022/23 (16 in quel caso, in Bundesliga con la maglia del Lipsia)".
