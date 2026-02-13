Italia U17, convocato anche il rossonero Angelicchio per la doppia amichevole contro la Francia

C'è anche il giovane centrocampista rossonero Mattia Angelicchio nella lista dei convocati dell'Italia Under 17 per la doppia amichevole contro la Francia. Ecco l'elenco completo riportato dal sito della FIGC: "Dopo aver affrontato la Spagna a Las Rozas a gennaio – sconfitte per 2-0 e 3-0 – la Nazionale Under 17 si prepara a un doppio confronto amichevole contro i pari età della Francia, in programma mercoledì 18 (ore 15, diretta su VivoAzzurro TV) e venerdì 20 febbraio (ore 10.30) presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Il tecnico Daniele Franceschini ha convocato per l’occasione 22 calciatori, tutti nati nel 2009, ad eccezione di due calciatori classe 2010, i difensori Alessandro Foroni e Alessandro Ghiotto, rispettivamente dell’Inter e della Juventus. Gli Azzurrini si raduneranno al CTF nella giornata di domenica.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Emanuele Giaretta (Juventus), Christian Lupo (Lecce);

Difensori: Matteo Albini (Como), Giampaolo Bonifazi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Andrea Donato (Inter), Alessandro Foroni (Inter), Alessandro Ghiotto (Juventus), Edoardo Dario Rocca (Inter), Ludovico Varali (Parma);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Giovanni Francesco Baldini (Bologna), Francesco Ballarin (Venezia), Edoardo Biondini (Empoli), Thomas Corigliano (Juventus), Francesco Gasparello (Atalanta), Gioele Giammattei (Roma), Jacopo Landi (Empoli);

Attaccanti: Tommaso Casagrande (Hellas Verona), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Diego Perillo (Empoli).

Staff – Tecnico: Daniele Franceschini; Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Vice Coordinatore delle Nazionali Giovanili: Daniele Zoratto; Coordinatore dell’area portieri: Gaetano Petrelli; Assistente tecnico: Marco Scarpa; Preparatore dei portieri: Francesco Antonioli; Preparatore atletico: Roberto Ghielmetti; Match analyst: Francesco Donzella; Medici: Cosma Calderaro e Andrea Zanotto; Fisioterapista: Aldo Abbadia; Nutrizionista: Giuseppe Cuzzocrea; Segretario: Guglielmo Cammino".