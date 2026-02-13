Cuomo: “È giusto non perdere di vista due grandi significati di questa sera”

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews verso la partita di questa sera: "«Allegri per la prima volta guarda avanti e non indietro: stabilisce il Derby come punto di arrivo per provare a giocarsi il sogno Scudetto, e quindi il punto di partenza di questo percorso è Pisa. Ma è giusto non perdere di vista due grandi significati di questa sera, oltre al primo passo verso il Derby: vincere vorrebbe dire chiudere il percorso a ostacoli di 3 trasferte consecutive con 7 punti tra Roma, Bologna e appunto Pisa.

Un bilancio per cui avrebbero messo la firma tutti. Quindi non si può perdere l’occasione di un turno che ti vedrebbe con le tasche piene spettatore degli scontri diretti con protagoniste le tue rivali»