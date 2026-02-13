Cuomo: “È giusto non perdere di vista due grandi significati di questa sera”
MilanNews.it
Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews verso la partita di questa sera: "«Allegri per la prima volta guarda avanti e non indietro: stabilisce il Derby come punto di arrivo per provare a giocarsi il sogno Scudetto, e quindi il punto di partenza di questo percorso è Pisa. Ma è giusto non perdere di vista due grandi significati di questa sera, oltre al primo passo verso il Derby: vincere vorrebbe dire chiudere il percorso a ostacoli di 3 trasferte consecutive con 7 punti tra Roma, Bologna e appunto Pisa.
Un bilancio per cui avrebbero messo la firma tutti. Quindi non si può perdere l’occasione di un turno che ti vedrebbe con le tasche piene spettatore degli scontri diretti con protagoniste le tue rivali»
Pubblicità
News
Milan, Nkunku a quota 5 gol in A: non realizzava almeno cinque reti in un singolo campionato dalla stagione 2022/23
Le maschere di Allegri. L'assenza di Leao non è la fortuna di Nkunku. Spalletti, 40 anni dopo...di Luca Serafini
Le più lette
1 Letizia duro: "Dove arriva il Milan saltano le regole e i milanisti diventano i polli da spennare con biglietti a prezzi folli"
4 Brambati sul futuro di Vlahovic: "Se vuole andare via e c'è qualche squadra all'estero, il procuratore agirà per questo"
10/02 Cento anni di Napoli e Fiorentina, la Zecca conia le monete d’argento da 5 euro: ecco come sono
09/02 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Passerini (CorSera): "Scudetto? Il Milan deve fare di tutto per giocarsela fino alla fine"
Franco OrdineÈ adesso che comincia la salita. Allegri… se fa 10 punti in 4 gare. Rinnovo Pulisic: siete in anticipo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com