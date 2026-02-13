Milan, Nkunku a quota 5 gol in A: non realizzava almeno cinque reti in un singolo campionato dalla stagione 2022/23

Milan, Nkunku a quota 5 gol in A: non realizzava almeno cinque reti in un singolo campionato dalla stagione 2022/23
Oggi alle 16:20News
di Enrico Ferrazzi

In vista di Pisa-Milan di stasera, il sito della Lega Calcio Serie A riporta queste statistiche: 

"Tra Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri primo incontro ufficiale. Massimiliano Allegri ex di giornata: da calciatore ha debuttato in Serie A l’11 giugno 1989 con la maglia del Pisa proprio contro il Milan (0-2, doppietta di Van Basten). Entrò in campo al posto di Martini, al minuto 88. Ruben Loftus-Cheek a segno contro il Bologna: 2° gol in campionato per il centrocampista inglese, non andava in rete dalla 2° giornata (Lecce-Milan 0-2, 29/08/2025).

Christopher Nkunku a segno contro il Bologna: 5° gol in campionato per l’attaccante francese. Non realizzava almeno 5 reti in un singolo campionato dalla stagione 2022/23 (16 in quel caso, in Bundesliga con la maglia del Lipsia). 

Adrien Rabiot a segno contro il Bologna: 4° gol in campionato per il centrocampista francese. Non realizzava una rete e un assist nella stessa partita dall’1 dicembre 2023 in Monza-Juventus 1-2, Serie A".