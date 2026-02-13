Verso Pisa-Milan, la situazione disciplinare: uno squalificato nei nerazzurri, tre diffidati nel Diavolo

di Enrico Ferrazzi

Questa la situazione disciplinare di Pisa-Milan, gara valida per la 25^ giornata di Serie A che si giocherà questa sera alle 20.45: 

Squalificati: Marin (Pisa)

Diffidati: Aebischer (Pisa); Fofana, Athekame, Rabiot (Milan)

SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE

VENERDÌ 13/02

ore 20.45, Pisa-Milan 

SABATO 14/02

ore 15, Como-Fiorentina
ore 18, Lazio-Atalanta
ore 20.45, Inter-Juventus

DOMENICA 15/02

ore 12.30, Udinese-Sassuolo
ore 15, Parma-Hellas Verona
ore 15, Cremonese-Genoa
ore 18, Torino-Bologna
ore 20.45, Napoli-Roma

LUNEDÌ 16/02

ore 20.45, Cagliari-Lecce