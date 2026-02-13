MN - Passerini promuove la coppia Loftus-Nkunku: "Ero scettico, ma a Bologna hanno fatto molto bene"

Alla vigilia di Pisa-Milan, Carlos Passerini, giornalista del Corriere della Sera, è intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it e ha dichiarato:

Il Milan può ancora ambire per lo scudetto?

"Un finale di stagione senza obiettivi è peggio che una stagione che va male paradossalmente. Non sto parlando da un punto di vista comunicativo, ma perché ti obbliga a tutti a tenere alta l'attenzione. Invece se tu fai una stagione senza obiettivi, o un finale senza obiettivi, anche per la stagione successiva secondo me si rompe qualcosa a volte, fai fatica anche ad avere la fotografia esatta dei tuoi giocatori, di chi deve restare, chi deve andare via. Invece una stagione sul filo, comunque vada a finre, secondo me completa l'annata. Quindi è vero, la stagione devi giocartela fino alla fine e devi fare di tutto per giocarti lo scudetto fino alla fine".

Con quale coppia d'attacco giocheresti contro il Pisa?

"In una stagione dove hai continuato a rielaborare l'attacco perché non ha mai avuto insieme Leao e Pulisic al 100%, Nkunku si è svegliato a gennaio, Fullkrug è arrivato a gennaio, Gimenez non è mai arrivato. Nel momento in cui sul breve periodo, sapendo che in 10 giorni hai 3 partite importanti, secondo me è una buona idea ripartire dall'ottima prestazione di Bologna, dove giocano Loftus-Cheek e Nkunku. Hanno fatto bene, ero scettico, ma invece hanno fatto molto bene. Secondo me la combinazione partita in trasferta, dove il Milan gioca in modo diverso rispetto a quando gioca a San Siro, e in trasferta infatti non sbaglia perché è la quinta essenza dell'allegrismo. Secondo me sulla scia di Bologna ci sta ripartire da lì, sapendo che hai 20 minuti di Pulisic, Leao che ha un tempo pieno e Fullkrug che per questa partita qui è perfetto".