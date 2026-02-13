L'Uefa accelera sul fronte della sostenibilità

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "L'aggiornamento di 'Strength through Unity' è l'occasione per fare in modo che l'ambizione si trasformi in un impatto concreto. L'obiettivo è consolidare gli importanti progressi già compiuti e aumentare l'attenzione su esecuzione, misurazione e responsabilità". Lo ha detto il direttore esecutivo Uefa per la sostenibilità sociale e ambientale, Michele Uva, a commento del continuo impegno della federazione continentale sul fronte della sostenibilità, che integra la responsabilità sociale, la tutela dell'ambiente, la buona governance nel settore del calcio e nella propria attività. L'Uefa nella seconda metà del 2025 ha aggiornato la strategia di sostenibilità, valutandone l'efficacia e analizzando quando imparato dalle misure specifiche e dagli investimenti degli ultimi cinque anni. Questo, per accelerare il cambiamento e rispondere all'evoluzione con rinnovata attenzione a risultati misurabili, comparabili e credibili. "La nostra direzione è chiara.

Il calcio ha una capacità impareggiabile di mobilitare le persone, amplificare i messaggi e accelerare il cambiamento - ha commentato il presidente Uefa, Aleksander Ceferin -. Con una delle comunità più grandi d'Europa, abbiamo sia l'opportunità che la responsabilità di sfruttare la nostra portata per ottenere un impatto positivo duraturo. Ecco perché stiamo aggiornando la nostra strategia di sostenibilità: per rispecchiare le nuove tendenze, rafforzare il nostro approccio e garantire che i nostri impegni rimangano pertinenti, solidi e misurabili". L'Uefa ha investito con quasi 90 milioni di euro investiti in 590 progetti di sostenibilità nelle nostre federazioni e mobilitato una comunità di 600 esperti di sostenibilità nella comunità calcistica europea, supportati da linee guida e kit di strumenti dedicati. (ANSA).