MN - Pauluzzi: "Donnarumma? Tanti modi per fare un contratto, con un minimo di collaborazione si potrebbe evitare l'addio a zero"

Valentin Pauluzzi, corrispondente italiano per France Football e L'Equipe, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo) e si è espresso su Gigio Donnarumma e sul suo futuro, sempre più nebuloso: "Non voglio fare l’avvocato del diavolo, ma Donnarumma è uno che è fra i migliori portieri del mondo da tempo e non sa ancora cos’è la Champions, posso capire che si stia guardando intorno per andare in qualche squadra che la Champions gliela garantisce. È un discorso che va fatto, il suo ragionamento non è solo economico”.

Non trova strano però che ci sia tutta questa incertezza sulla sua permanenza proprio ora che dopo tanti anni e tanti cambiamenti il progetto rossonero sia ben definito e avviato: "Per me ha senso perché è a questi livelli da sei anni. Poi anche se c’è un po’ più di chiarezza sul progetto del Milan, e secondo me non c’è neanche tutta questa chiarezza tra l’altro, ci sono fior di squadre con progetti molto più avanti che lo vorrebbero. La tempistica quindi non mi sembra sbagliata. Quella di quattro anni fa assolutamente sì perché giocava da soli due anni, era ancora un ragazzino. Invece ora è un giocatore affermato. Ha 22 anni, ma calcisticamente è come se ne avesse 28. Ragiona anche lui diversamente, è un caso unico nella storia recente del calcio italiano. Non ho mai visto uno così alla sua età".

Ma in ogni caso parliamo di un ragazzo che scende in campo con la fascia da capitano del Milan e che si dice grande tifoso rossonero, andare via a zero non sarebbe da irriconoscenti? "Ormai ci sono tanti modi di fare un contratto, tante clausole da inserire. Con un minimo di collaborazione e intelligenza potrebbero trovare una via di mezzo, del tipo un prolungamento breve con una clausola che possa facilitare una sua eventuale uscita. Il caos che ci fu quattro anni fa ci fu anche per colpa sua, però i tifosi glielo perdonarono dopo pochi mesi, non furono troppo rancorosi. Da parte sua sarebbe intelligente fare così, ma chissà come ragiona. È uno che rilascia poche interviste, non si capisce mai fino in fondo quale sia il suo pensiero. È difficile da capire bene".