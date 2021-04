MN - Pauluzzi: "La mancata Champions rallenterebbe il percorso di crescita ma potrebbe aiutare a fare una scrematura"

Valentin Pauluzzi, corrispondente italiano per France Football e L'Equipe, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (qui l'articolo completo) e si è soffermato sul rischio dei rossoneri di non centrare la Champions: “Sicuramente rallenterebbe il percorso di crescita societario, non solo tecnico. Sarebbe anche un brutto colpo a livello morale, bisognerebbe poi se tanti giocatori riuscirebbero a sopportarlo; sei lì, per il 90% della stagione hai accarezzato il sogno Champions, ritrovarsi in Europa League sarebbe duro. Però vedendola da un’altra prospettiva, ovviamente io mi auguro che il Milan vada in Champions, ma potrebbe essere un buon modo per fare scrematura tra chi sta dentro al progetto Milan a prescindere dai risultati e quindi vede un po’ più in la e ha una visione meno egoistica e chi invece scapperebbe senza Champions, tipo Donnarumma”.