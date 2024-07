MN - Pavlovic: le visite mediche in fase di programmazione tra mercoledì e giovedì

Pavlovic-Milan ormai ci siamo, il difensore serbo è atterrato in Italia e nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con il club rossonero prima di firmare il suo contratto con il Diavolo. Il giocatore si sottoporrà ai test di rito prima di recarsi a Casa Milan per mettere nero su bianco l'accordo con il suo nuovo club, per poi mettersi a disposizione di Fonseca e iniziare la sua avventura in Italia sponda Milan. Come appreso dalla nostra redazione, le visite mediche per il nuovo difensore rossonero sono in fase di programmazione tra mercoledì e giovedì.

Questi i numeri di Pavlovic nella stagione 2023-2024 con il Salisburgo:

PRESENZE CAMPIONATO: 26

PRESENZE COPPA D'AUSTRIA: 5

PRESENZE CHAMPIONS LEAGUE: 6

PRESENZE TOTALI: 37

MINUTI IN CAMPO: 3262'

GOL: 4

AMMONIZIONI: 12

ESPULSIONI: 1

Di Pietro Mazzara