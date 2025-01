MN - Pellegatti: "Conceição è un po’ Mourinhano. Non dico che è una cosa che invidiavo, però riconoscevo che metteva una pressione incredibile"

Tra Milan-Roma e Juventus-Milan, meno di una settimana di intermezzo, il Milan rivoluziona la stagione. Via Paulo Fonseca, che ha risolto il contratto con i rossoneri, e dentro Paulo Conceição. L'ex Porto, presentato ieri alla stampa, ha subito messo in chiaro diversi concetti: concretezza, cultura del lavoro e vittorie. Ne parliamo con Carlo Pellegatti, storico giornalista che da una vita segue le vicende rossonere.

Si riporta di seguito un estratto della sua chiacchierata con Antonio Vitiello, direttore di MilanNews.it.

Conceicao parla già di concretezza e risultati, inevitabile con il Milan ottavo in classifica…

“Il Milan ora merita di essere ottavo. Però poi incontri gli arbitri come Fabbri… Mi auguro che anche Sergio Conceicao stimoli la società dicendo che non deve andare lui a rompere le scatole… Lui è un po’ Mourinhano. Non dico che è una cosa che invidiavo, però riconoscevo che metteva una pressione incredibile sull’arbitro. Fonseca ci ha provato ma non è che potesse fare più di tanto con le sue proteste”.