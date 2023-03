MN - Pellegatti: "Le frasi di Ibrahimovic oggi non è in grado di dirle nessuno al Milan. Lo vorrei ancora nel giro degli attaccanti"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, si è così espresso in esclusiva su MilanNews.it su Ibrahimovic: "Con me è una domanda retorica. Le frasi di Ibrahimovic oggi non è in grado di dirle nessuno al Milan. Senza di lui si perderebbe tanta personalità nello spogliatoio e oggi, secondo me, è lui più di Origi l'alternativa a Giroud. In questo momento non c'è un ricambio a livello di leadership.