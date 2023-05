MN - Perché Zaniolo ha fermato il suo exploit? La spiegazione di Cutolo

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Aniello Cutolo, intervistato da MilanNews.it in esclusiva, ha parlato del suo ex compagno ai tempi della Virtus Entella Nicolò Zaniolo, che potrebbe essere obiettivo di mercato rossonero questa estate. Questo il giudizio di Cutolo sul fatto che la crescita dell'attuale giocatore del Galatasaray si sia un po' fermata dopo l'esplosione iniziale: "Bisogna viverle le singole situazioni per capirle a pieno. Io dico solo che non c’è nessun altro giocatore della sua leva con una fisicità e velocità come le sue”