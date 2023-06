MN - Piotti: "Dopo aver vinto lo scudetto, evidentemente la società sperava in qualcosa in più che non è arrivato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Riguardo alle ultime vicissitudini in casa Milan, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ottorino Piotti, portiere rossonero tra il 1980 e il 1984.

Come giudichi la stagione appena conclusasi del Milan?

“Non positiva rispetto all’anno scorso, infatti credo che Maldini abbia pagato quello. Dopo aver vinto lo scudetto, evidentemente la società sperava in qualcosa in più che non è arrivato. Riconfermarsi in campionato, fino a gennaio, non era proprio impossibile…”.