MN - Plastino su Tare: "Non avrà un compito facile, ma il Milan ha fatto bene a puntare su di lui"

Igli Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan. Si riparte da una figura tradizionale, che è mancata in queste due stagioni. Ne abbiamo parlato col direttore di Radio Sportiva, Michele Plastino. Ecco le sue parole a MilanNews.it

Alla fine Tare è il nuovo direttore sportivo del Milan, si apre una nuova era

"È un'impresa andare a fare il direttore a Milano, col Milan. Per Tare questa sarà un'esperienza di fuoco ma devo dire che l'esperienza fatta per tanti anni alla Lazio, al servizio di Claudio Lotito, sia una bella garanzia per i milanisti. Non avrà un compito facile, ma il Milan ha fatto bene ha puntare su di lui".

Tare era libero da giugno 2023, insomma si sarebbe potuto prendere molto prima

"Questo è indubbio ma si fa ancora in tempo per fare qualcosa per il prossimo anno. Il pensiero da parte dei tifosi rossoneri c'è e giustamente, ma alla fine la scelta è stata fatta ed è la cosa più importante".