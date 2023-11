MN - Prandelli su Jovic: "Deve ancora assumere la consapevolezza di militare in un top club come il Milan"

vedi letture

In merito alle difficoltà al Milan di Luka Jovic, Cesare Prandelli ha spiegato a Milannews.it: "Per me è un attaccante potenzialmente molto valido. Forse, mentalmente, deve ancora assumere la consapevolezza di militare in un club con una storia gloriosa come il Milan e capire come gestire la pressione che, inevitabilmente, deriva dal peso della maglia”.