MN - Presenti anche Galliani e Sacchi a San Siro per Milan-Juve

Milan-Juventus è una partita che nessuno vuole perdere, men che meno quest'anno con due squadre che oggi si giocano moltissimo e in particolare vogliono rimanere il più possibile attaccate alle speranze di lottare per la vetta della classifica. Come viene riportato dai nostri inviati di MilanNews.it presenti allo stadio, tra il pubblico ci sono anche due grandi ex rossoneri come il dirigente Adriano Galliani e l'allenatore Arrigo Sacchi. Con la speranza che la loro presenza possa essere un buon augurio per i colori rossoneri.

Le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Leao; Morata. A disp.: Sportiello, Raveyre, Calabria, Terracciano, Tomori, Pavlovic, Chukwueze, Pulisic, Okafor, Abraham, Camarda. All. Paulo Fonseca.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, K. Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; McKennie. A disp.: Perin, Pinsoglio, Danilo, Fagioli, Weah, Rouhi, Mbangula. All. Thiago Motta