MN - Provocazioni continue dalla panchina del Napoli: la ricostruzione dietro la rabbia finale di Donnarumma

Raramente Gigio Donnarumma si fa sopraffare dalla rabbia a fine partita, specialmente quando indossa la fascia di capitano del Milan, un ruolo che per lui ha un grande valore. Ma a tutto c’è un limite e anche le persone più miti, quando vengono portate oltre quella soglia, esplodono. Per tutto l’arco della partita ed in particolare modo nel secondo tempo, dalla panchina del Napoli sono volate provocazioni nei confronti dei giocatori del Milan, con il team manager dei partenopei, Matteo Scala, particolarmente attivo a livello vocale. Le parole e le provocazioni sono andate avanti fino al triplice fischio di Pasqua, con Gigio che ha avuto un momento di tensione verbale con il dirigente napoletano, per poi tornare negli spogliatoi insieme ad Andrea Romeo.