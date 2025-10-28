MN - R.Rodriguez: "Milan bella squadra allenata da un bel mister"
Al Milan dall'estate del 2017 a gennaio 2020, Ricardo Rodriguez ha rilasciato un'intervista esclusiva al giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it. Titolare per due anni dopo il suo arrivo dal Wolfsburg, lo svizzero oggi al Betis perse il posto dopo l'arrivo di Theo Hernandez. Un estratto delle sue dichiarazioni.
Il Milan è lassù a giocarsi il campionato con Napoli, Roma e Inter. I rossoneri possono rivincere il loro secondo Scudetto in quattro anni?
"Lo spero per il Milan. È una bella squadra allenata da un bel Mister... un grande Mister come Allegri che sa come fare. Vediamo quello che faranno i giocatori".
C'è qualcuno in particolare di questo Milan che ti ha impressionato?
"Ho giocato con tanti di loro. Modric è forte... ma sono tanti i giocatori forti nel Milan e tra questi Jashari il mio amico. Al Toro ho giocato con Ricci poi. Spero che il Milan faccia bene".
