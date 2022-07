MN - Raffa (Rai): "Mercato Milan? Faranno colpi mirati e ragionati"

MilanNews.it

Tonino Raffa, storica voce di “Tutto il calcio minuto per minuto” e giornalista Rai, ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni del mercato che porterà avanti il Milan in questa sessione estiva. Raffa ha detto: “Sarà un Milan da colpi mirati e ragionati. Ha appena dimostrato di poter vincere uno Scudetto in assoluta economia. Innesti scelti e selezionati da una dirigenza che ha ampiamente dimostrato di saper svolgere il suo compito”.

Intervista di Peppe Gallozzi