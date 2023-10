MN - Rapporto stretto Ibra-Cardinale-Furlani: Milan aperto ad un ruolo nel Club per Zlatan

Come rivelato qualche ora fa da La Gazzetta dello Sport e confermato poco fa da SkySport, nella giornata di oggi c'è stato un nuovo incontro in un hotel di Milano tra Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, lo svedese, oltre che essere molto legato all'amministratore delegato rossonero, è molto considerato a Gerry Cardinale, con il Club rossonero che è aperto a diverse opzioni per quando Zlatan sarà pronto ad affrontare il suo possibile ruolo dentro il club una volta definitivi i vari progetti imprenditoriale che Ibra sta portando avanti in questo periodo.

Ci saranno certamente altri incontri nelle prossime settimane.