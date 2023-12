MN - Ravezzani: “De Ketelaere grandissima scommessa persa da Maldini"

L’imminente Atalanta-Milan e l’attualità in chiave rossonera. In merito a ciò, la redazione di MilanNews.it intervistato in esclusiva Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia.

Contro i bergamaschi, la squadra di Pioli ritroverà da avversario De Ketelaere. Con il senno di poi, si è trattato di un investimento che i rossoneri si sarebbero potuti risparmiare?

“De Ketelaere è stata una grandissima scommessa persa da Paolo Maldini. È un calciatore che possiede quello che, una volta, veniva definito “l’abbrivio” del grande talento e mi sembra che tutte le sue difficoltà stiano emergendo anche tra le fila dell’Atalanta. Il vero problema per il Milan sarà a giugno: qualora il calciatore tornasse in rossonero, come si potrebbe non incombere in una minusvalenza? In una stagione e mezza, De Ketelaere ha dimostrato di avere notevoli difficoltà nel campionato italiano. Potrebbe, forse, avere mercato soltanto all’estero…”.