MN - Ravezzani: "Puntare su Allegri o Conte sarebbe importante"

vedi letture

La stagione del Milan è da dimenticare, una Supercoppa e una eventuale vittoria della Coppa Italia non andrebbero a lenire il disastro di un nono posto in classifica e di una conseguente non qualificazione alla Champions League, oltre al fatto che nelle aspettative di inizio stagione c'era la pretesa di lottare per lo Scudetto, un'eventualità mai neanche avvicinata dal Diavolo quest'anno. Dell'annata rossonera ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva.

Di fatto ci troviamo in una situazione in cui è stato scelto l'allenatore prima del direttore sportivo. Curioso, no?

"Ormai abbiamo capito che il dominus della situazione è Furlani. Non è come alla Juventus dove hanno delegato tutto a Giuntoli, qui c'è una proprietà molto operativa che vuole avere voce in capitolo. E da quel che ho percepito Cardinale si è scottato con l'ultima politica, pertanto vuole un nome importante in panchina anche per calmare la piazza. E nel momento in cui non c'è un direttore sportivo di grandissimo profilo, con tutto il rispetto per Tare e D'Amico, il nome che può accendere di più è quello dell'allenatore".

La convince come scelta?

"Considerando che in sede di mercato il Milan non prenderà chissà chi, allora puntare su un tecnico come Allegri o Conte sarebbe importante. Conte era stato scartato per diverse ragioni e il Milan ha una struttura rigida nel mondo della comunicazione, considerando che il Milan è attento anche sotto il profilo della comunicazione, Allegri sotto questo aspetto è molto più affidabile. E mi sembra il nome che può compattare la piazza".