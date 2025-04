MN - Ravezzani su Milan-Paratici: "C'è stato un enorme problema di comunicazione"

La stagione del Milan è da dimenticare, una Supercoppa e una eventuale vittoria della Coppa Italia non andrebbero a lenire il disastro di un nono posto in classifica e di una conseguente non qualificazione alla Champions League, oltre al fatto che nelle aspettative di inizio stagione c'era la pretesa di lottare per lo Scudetto, un'eventualità mai neanche avvicinata dal Diavolo quest'anno. Dell'annata rossonera ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva.

La vicenda Paratici, di fatto si è rivelata un pasticcio

"Secondo me Paratici era una scelta sbagliata in partenza. È squalificato, c'è la storia delle plusvalenze, la mossa goffa e imbarazzante di Luis Suarez. Per una società internazionale come il Milan che vuole seguire un certo tipo di immagine non mi sembrava la persona più giusta. Anche l'esperienza più recente al Tottenham non mi pare sia stata esaltante".

Di fatto il Milan ha perso tempo in una situazione di cui tutti erano al corrente

"Il Milan ha commesso due errori. Il primo, di tirarla per le lunghe. Perché se un club di questo livello ha le idee chiare sceglie un nome e lo prende, mentre qui si è visto un casting che alla lunga sta diventando ridicolo. Secondo, il Milan non doveva avallare le voci che davano Paratici in rossonero, non esiste. Non va bene nemmeno limitarsi a non parlare, quella sorta di silenzio assenso. Piuttosto neghi e magari lo annunci il giorno dopo. Hanno sbagliato, c'è stato un enorme problema di comunicazione".