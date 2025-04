MN - Ravezzani: "Tare alla Lazio ha fatto tante cose eccellenti"

La stagione del Milan è da dimenticare, una Supercoppa e una eventuale vittoria della Coppa Italia non andrebbero a lenire il disastro di un nono posto in classifica e di una conseguente non qualificazione alla Champions League, oltre al fatto che nelle aspettative di inizio stagione c'era la pretesa di lottare per lo Scudetto, un'eventualità mai neanche avvicinata dal Diavolo quest'anno. Dell'annata rossonera ha parlato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ai microfoni di MilanNews.it in esclusiva.

Ora in prima fila ci sono Tare e D'Amico. Profili da Milan?

"Se il Milan di Cardinale vuole essere quello che prende i giocatori, li valorizza, li rivende e genera plusvalenze allora sono il meglio che c'è sulla piazza. Tare alla Lazio ha fatto tante cose eccellenti, è un po' ruvido ma mi sembra bravo. E da ex calciatore può farsi sentire nello spogliatoio, toccando le corde giuste. Semmai mi chiedo come mai sia rimasto così a lungo a spasso".