MN - Rebic ancora a parte, in dubbio per il Torino. Pellegri torna in gruppo

Ci vorrà ancora qualche giorno per rivedere in campo Ante Rebic. Il croato, uscito anzitempo contro il Verona per una distorsione alla caviglia, ha saltato finora le sfide contro Porto e Bologna. Molto probabilmente salterà anche quella con il Torino di martedì sera visto che nella giornata odierna, apprende la redazione di MilanNews.it, si è allenato ancora a parte: dovrebbe tornare a disposizione per la gara contro la Roma.

Invece buone notizie per Pellegri: out contro il Bologna per un'infiammazione, il giovane centravanti oggi ha lavorato con il resto della squadra.