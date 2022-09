MN - Repice: "Penso che il Milan abbia meritato di vincere il Derby"

MilanNews.it

Francesco Repice, giornalista e radiocronista RAI, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi sul derby vinto dai rossoneri: “Sono partite che emozionano, il calcio è questo. Mi sono emozionato tante volte nel raccontare una gara, l’ultimo derby è stata una di quelle. La partita perfetta, a mio parere, è sempre quella che termina 0-0 ma un 3-2 così è un bello spot per il calcio in generale. Il Milan ha meritato? Penso proprio di sì, ha evidenziato qualcosa di più in mezzo al campo".