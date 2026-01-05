MN - Reyna: "Pulisic tra Milan e United? Non sono affari miei. Al Milan sta volando"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato il calciatore americano Giovanni Reyna dopo una partita di Bundesliga. Figlio d'arte, suo papà Claudio sfidò gli Azzurri ai Mondiali del 2006 nel famoso 1-1 di Kaiserslautern, partita resa celebre dal autogol di Zaccardo. Con il giocatore del Borussia Moenchengladbach, che in passato è stato pure sul taccuino del Milan, abbiamo parlato del suo compagno di nazionale: il rossonero Christian Pulisic. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Al posto di Pulisic lei andrebbe al Man United o resterebbe al Milan?

“Sono sicuro che prenderà la miglior decisione per se stesso. Non sono affari miei.”

E’ un bel problema da avere però eh.

“Sicuramente! Non ero a conoscenza di questo interesse ma sono convinto che farà la cosa giusta. Al Milan però sta volando. Spero solo che continuerà a giocare bene e ad arrivare nelle condizioni migliori per il Mondiale perché avremo bisogno di lui.”