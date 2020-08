MN - Riso a Casa Milan: sul tavolo Pessina e l'uscita di Brescianini

Secondo quanto appreso dalla redazione di Milannews.it, l'agente Giuseppe Riso si è recato a Casa Milan. Sul tavolo, in particolare, ci sarebbero i nomi di Pessina e Brescianini, entrambi assisititi dal procuratore italiano. Il primo nome è un profilo che piace per rinforzare il centrocampo rossonero, mentre per il capitano della Primavera si valutano soluzioni in prestito.