MN - Rovera: "Il ritorno di Bakayoko sarebbe un bel colpo, lui vuole tornare"

Simone Rovera, giornalista di RMC Sport, è stato intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI L'ARTICOLO COMPLETO) e ha parlato del possibile ritorno in rossonero di Bakayoko: "Credo che sia possibile un ritorno di Bakayoko, al di là del fatto che penso sia un bel colpo per il Milan. Quello che si è visto fare a Bakayoko durante il prestito dal Chelsea è stato sicuramente di grande qualità, un giocatore pronto. Dopo un piccolo periodo di adattamento si è dimostrato leader del centrocampo, a livello fisico ma anche a livello tecnico mi è piaciuto molto. So che Bakayoko è rimasto molto legato all'ambiente rossonero, si era trovato molto bene a Milano. Ho qualche dubbio sul fatto che il Chelsea voglia puntare su di lui, ma dubito che possa accettare offerte al ribasso per lui. Bisognerà trovare una formula vantaggiosa, non è detto che sia così facile, visto che i Blues stanno spendendo per ricostruire la squadra e probabilmente vorrà monetizzare Bakayoko. Parliamo di un giocatore per il quale le richieste ci sono ma forse non sono così elevate, potrebbe essere possibile strappare un buon prezzo. Al Monaco quest'anno ha fatto abbastanza bene, era seguito anche dal PSG ma non come piano A. Secondo me il Milan può avere la volontà del giocatore, col Chelsea bisognerà trovare un accordo e non sarà semplice. Per me sarebbe un ottimo ritorno e il giocatore sarebbe molto contento".