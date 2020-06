MN - Rovera: "La Francia non ha un proprietario a sinistra, Theo in corsa per un posto"

Simone Rovera, intervistato in esclusiva da MilanNews.it (QUI l'intervista completa), ha parlato di come è stata vista la stagione di Theo Hernandez in Francia, anche in ottica Nazionale: "E' stata vista con sorpresa la stagione di Theo Hernandez, era quasi un giocatore dimenticato dai media, dai tifosi francesi. Un rientro in Nazionale non è impossibile ma sappiamo che Deschamps considera molto importante la partecipazione alle coppe europee. La fascia sinistra è sempre stata una delle zone più delicate per la Francia, con giocatori che sono passati senza mai imporsi, penso a Digne, Kurzawa... Ce ne sono stati molti, c'è stato il caso Evrà. Non è stato facile trovare un proprietario, soprattutto non un giocatore con quelle spiccate doti offensive. Quindi secondo me Theo Hernandez è assolutamente in corsa per tornare in Nazionale, gli servirebbe una vetrina europea, così come al Milan".