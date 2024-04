MN - Salvio: "Adli meglio in un centrocampo a tre. Ecco con chi lo vedo meglio in campo"

Fabrizio Salvio, giornalista della Gazzetta dello Sport che qualche giorno fa ha intervistato Yacine Adli per SportWeek, ha rilasciato alune dichiarazioni ai microfoni di Milannews.it per raccontare la chiacchierata con il centrocampista francese del Milan e per parlare anche del suo rendimento dentro e fuori dal campo.

Ora Adli gioca in un centrocampo a due. Con chi lo vede meglio?

"Per questione di lingue e affinità, direi Bennacer. Parlano la stessa lingua anche in campo. Però Adli ha detto che anche con Reijnders si trova molto bene. Con Musah al suo fianco potrebbe avere uno che corre per due e quindi lui avrebbe maggiore possibilità di fare il regista. Al Milan manca uno come Krunic, che non ti rubava l'occhio, però leggere il gioco degli avversari ed era uno schermo davanti alla difesa. Questo ruolo, secondo me, potrebbe farlo Bennacer, ma Pioli in questo momento lo vede meglio più largo e più avanti. Chi sono io per discutere le scelte di Pioli? A mio parere Adli potrebbe fare meglio in un centrocampo a tre perchè avrebbe meno campo da coprire".