MN - Scaramuzzino: "Non vedo particolari problemi tecnici o tattici nel Milan. Non credo neanche che il problema siano gli infortuni"

vedi letture

Momentaccio per il Milan: la sconfitta contro l'Atalanta ha fatto ripiombare i rossoneri nel baratro delle incertezze e dei loro limiti mentali. Ora il Diavolo deve concentrarsi subito sulla partita di Champions League contro il Newcastle che sarà fondamentale per il percorso europeo dei rossoneri in questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il giornalista e radiocronista di Rai Radio Giovanni Scaramuzzino. Le sue parole.

Quali sono le problematiche che stanno frenando il Milan da ormai un mese e mezzo abbondante?

“Io non vedo chissà quali problemi tecnici o tattici. Non penso nemmeno che il problema più significativo, seppur molto importante, siano gli infortuni. Contro l’Atalanta e, in tante altre partite, abbiamo assistito a un Milan che riusciva a leggere correttamente la situazione e a metterla, in riferimento al primo tempo di Bergamo, sul piano fisico”.