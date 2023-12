MN - Scaramuzzino: "Per me il problema è psicologico: il Milan non è consapevole dei suoi mezzi"

Momentaccio per il Milan: la sconfitta contro l'Atalanta ha fatto ripiombare i rossoneri nel baratro delle incertezze e dei loro limiti mentali. Ora il Diavolo deve concentrarsi subito sulla partita di Champions League contro il Newcastle che sarà fondamentale per il percorso europeo dei rossoneri in questa stagione. La redazione di MilanNews.it ne ha parlato in esclusiva con il giornalista e radiocronista di Rai Radio Giovanni Scaramuzzino. Le sue parole.

Il numero di sconfitte tra campionato e Champions e quello dei gol incassati comincia, tuttavia, a essere significativo…

“Per me, infatti, il problema è di carattere psicologico. A differenza degli altri anni, mi sembra un Milan meno consapevole dei propri mezzi, che non “osa”… Sono problemi da prendere seriamente in considerazione. C’è da fare tutto un lavoro mentale, non semplice”.