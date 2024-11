MN - Scaroni ricorda Maldini: "Emozionante vedere le foto di Paolo mentre alza trofei"

Presso il Flagship Store AC Milan in via Dante a Milano si è tenuto l’evento di inaugurazione della mostra fotografica en-plein air “125 anni di Milan”: iniziativa dedicata a Milano e ai milanesi, per condividere la storia del Club, attraverso 30 fotografie estratte dal libro celebrativo realizzato in collaborazione con Assouline. Presenti, tra gli altri, il presidente Paolo Scaroni, il CEO Giorgio Furlani, il mister Paulo Fonseca ed il calciatore della Prima Squadra Matteo Gabbia. Questo un estratto delle dichiarazioni del Presidente Scaroni raccolte dal nostro inviato.

Quali sono le sue foto preferite?

“A me piacciono tutte le immagini in cui solleviamo una coppa. La verità è che a me piace soprattutto quando vinciamo. Quando perdiamo devo dire un po’ meno (sorride, ndr). Quando Maldini solleva la coppa, quando Berlusconi ha sollevato tante coppe, soprattutto quelle internazionali sono quelle di cui dobbiamo essere particolarmente orgogliosi”.