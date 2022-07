MN - Semplici: "Rinnovo di Ibrahimovic fondamentale, il suo carisma è difficile da spiegare"

MilanNews.it

Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it rispondendo così ad una domanda sull'importanza del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic: “Fondamentale. Ibra è in grado di infondere, in campo e fuori, morale e consapevolezza verso tutta la squadra. Il carisma di Zlatan è difficile da spiegare, percepirlo all’esterno non è la stessa cosa. Ho avuto la fortuna di vederlo in mezzo al campo, è stato determinante per la crescita dei compagni e la predisposizione nell’aiutarli”.