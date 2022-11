MN - Serafini: "Il Tottenham è una grande squadra, saranno due sfide appassionanti"

MilanNews.it

Luca Serafini, intervistato da MilanNews.it (qui il pezzo integrale), ha detto la sua sul Tottenham di Antonio Conte, prossimo avversario del Milan agli ottavi di Champions League: “Tutti hanno manifestato euforia come se avessimo pescato chissà che squadra debole, il Tottenham è una grande squadra, con grandi giocatori e un grande allenatore. È una squadra che non brilla per continuità, soffre un po’ le squadre che giocano come il Milan, in Premier hanno preso delle belle imbarcate però non avevano a disposizione giocatori che invece credo che a febbraio avranno. Saranno due sfide appassionanti, si giocherà in uno stadio meraviglioso a Londra, in un ambiente stupendo e contro una grande squadra. È una sfida inedita, Milan e Tottenham non si sono mai incontrate molto nelle coppe europee. È sicuramente una sfida equilibrata sulla carta, non come se avessimo incontrato il Real Madrid o il Bayern o il City, squadre favorite per la vittoria finale. Saranno due partite molto complicate e difficili. Credo che sia un vantaggio non avere il gol che vale doppio in trasferta perché te la giochi di più, proprio sulla distanza di due partite”.