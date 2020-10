MN - Serena: "Daniel Maldini? La dinastia può continuare, ma..."

La redazione di MilanNews.it ha contattato Aldo Serena, ex attaccante rossonero (QUI L'INTERVISTA COMPLETA). Queste le sua parole su Daniel Maldini: "Si propone con la maglia rossonera in un ruolo diverso da quello del nonno e del papà Paolo, in un ruolo sicuramente più difficile, ovvero quello dell’attaccante. Fare una carriera unica da punta in una squadra come il Milan non so se ci riuscirà, e per gli attaccanti non è come per i difensori o per i centrocampisti. Gli auguro il meglio, ma ha sicuramente una bella responsabilità. Speriamo abbia le spalle forti per saperla reggere”.