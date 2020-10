MN - Serena: "Ottima la cessione di Paquetà. Diaz? Si è inserito con facilità"

Intervistato dai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante del Milan Aldo Serena, ha parlato della cessione di Paquetà e dell'arrivo di Brahim Diaz in rossonero (QUI L'INTERVISTA COMPLETA): "Paquetà l’hanno venduto a 20 milioni ed è stata un’ottima operazione in uscita, considerando che è stato un investimento non andato a buon fine a livello tecnico ed economico. Il Milan comunque si è rinforzato con Brahim Diaz, che abbiamo visto già inserito con facilità. Ora bisogna aspettare qualche partita importante per certificare le sue qualità”.