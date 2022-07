MN - Sickenberger (BILD): "Per N'Dicka l'Eintracht vuole una cifra superiore ai 20 milioni"

MilanNews.it

Il nome nuovo per la difesa del Milan in questo calciomercato estivo è quello di Evan N'Dicka, centrale classe '99 dell'Eintracht con il contratto in scadenza a giugno 2023. Per parlare del talentuoso difensore e dell'interesse dei rossoneri la redazione di Milannews.it ha contattato in esclusiva Urlika Sickenberger, giornalista della Bild vicina alla squadra di Francoforte.

Con il contratto in scadenza a giugno 2023, quali sono le richieste dell'Eintracht per il difensore?

"Per lasciarlo partire già quest'estate credo l'Eintracht vorrebbe una cifra superiore ai 20 milioni di euro".