MN - Silva rivela: "Cardinale si è appassionato come noi tifosi, questo è molto bello”

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha contattato in esclusiva Riccardo Silva, tifoso sfegatato da sempre, proprietario del Miami FC ed investitore RedBird nel club rossonero. Queste le sue dichiarazioni, precisando che Silva parla a titolo personale, da tifoso e investitore, e in questa sede in nessun modo rappresenta il pensiero del Club:

Abbiamo visto come Cardinale vuole cambiare il Milan, ma il Milan ha cambiato qualcosa nella visione di Cardinale?

“Penso che sia molto contento di come stanno andando le cose. Ci mette molta competenza ma anche molta passione. Si è appassionato anche lui come noi tifosi, questo è molto bello”.