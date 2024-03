MN - Sospiro di sollievo Kjaer: nessuna lesione per il centrale rossonero

Nella serata di ieri c'era stata un po' di apprensione in casa rossonera per le condizioni fisiche di Simon Kjaer. Il centrale difensivo rossonero, sceso in campo da capitano con la maglia della Danimarca nell'amichevole contro la Svizzera di Noah Okafor, è stato costretto ad abbandonare il campo verso l'ora di gioco per un sospetto problema muscolare. Oggi il centrale si è sottoposto agli esami strumentali, come appreso da MilanNews.it, e per fortuna di Stefano Pioli e del suo staff non sono state rilevate lesioni di nessun tipo. Il giocatore è rimasto infatti a disposizione del CT danese anche per la prossima amichevole.

Kjaer aveva comunque rassicurato tutti dopo la partita: "Spero che non sia così grave. Ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto. Se fosse stata una partita di qualificazione o dell’Europeo non sarei uscito. Se resterò in ritiro con la Danimarca? Penso di sì, ma adesso dobbiamo vedere come si evolverà la situazione, ma questa è stata la mia prima sensazione".

di Antonio Vitiello