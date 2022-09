Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, la conferenza stampa di presentazione di Sergino Dest, originariamente in programma domani dopo pranzo, è stata spostata in data venerdì 16 settembre alle ore 14.15 presso il centro sportivo di Milanello. Come sempre sarà disponibile la live testuale dell'evento sul sito di MilanNews.it.