MN - Squadra sotto la Curva che canta: "Sempre insieme a te sarò"

vedi letture

Un secondo atto di playoff di Europa League tostissimo per il Milan che ha dovuto soffrire più di quanto immaginato e patito la forza e l'entusiasmo dei giocatori del Rennes spinti dallo stadio. Il risultato finale è di 3-2 per i francesi e i rossoneri devono ringraziare le reti di Jovic e Leao che hanno mantenuto il cuscinetto di vantaggio per la squadra di Stefano Pioli.

Al termine della gara, come riportato dall'inviato di MilanNews.it al Roazhon Park, la squadra si è diretta sotto il settore ospiti ed è stata applaudita dai circa 1200 tifosi del Milan giunti fino in Bretagna. La Curva ha dedicato alla squadra, che si è qualificata per gli ottavi di finale, il classico coro: "Sempre insieme a te sarò".